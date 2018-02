Pourquoi Tom Hardy s’est fait tatouer le nom de Leonardo DiCaprio

Un pari osé

C’est lors de la sortie du film The Revenant en 2015 (et oui, déjà), que le pari fut prononcé. Leonardo DiCaprio était alors nommé dans la catégorie Meilleur acteur. Ce dernier était persuadé que la performance de Tom Hardy lui vaudrait une nomination en 2016, chose à laquelle n’était pas d’accord l’intéressé. C’est donc à la suite de cela que chacun a parié que le perdant devait se faire tatouer ce que l’autre voudrait !

Deux ans plus tard

Résultat des courses : Tom Hardy a été nommé dans la catégorie Meilleur second rôle et Leonardo DiCaprio a gagné son pari. Comme promis, pari tenu ! Ce dernier lui a envoyé son idée de tatouage. Ainsi, c’est la raison pour laquelle vous voyez sur le bras de Tom Hardy tatoué : Leo Knows All. Pas trop narcissique comme idée…

Pour la petite anecdote, Tom Hardy a raconté la scène à Esquire :

Il a écrit avec une écriture de merde « Leo knows everything. J’ai répondu Ok, je vais le faire, mais t’es obligé de l’écrire correctement.

Aussitôt dit, aussitôt fait, ou presque. Deux ans plus tard, Leonardo Di Cpario a enfin eu le courage de lui faire son tatouage en essayant de ne pas trop écrire « comme de la merde ».

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net