The Weeknd cesse toute collaboration avec H&M depuis leur publicité raciste

Le chanteur The Weeknd a décidé de ne plus travailler avec H&M après avoir pris connaissance du scandale raciste autour de la marque.

La marque H&M s’est retrouvée au cœur d’un scandale après une publicité jugée raciste. Stephanie Yeboah, écrivaine et blogueuse, s’est insurgée sur Twitter et a posté le cliché qui a fait polémique. Nous pouvons voir un enfant noir porter un sweat vert à capuche sur lequel il est écrit :

Le singe le plus cool de la jungle.

Pour ne rien arranger, les modèles blancs ne portaient pas ce sweat. Bien évidemment, les internautes sont immédiatement montés au créneau, appelant au boycott de la marque. H&M s’est depuis excusé et a retiré l’image de leur site mais a laissé le sweat en vente.

The Weeknd : Le chanteur ne veut plus entendre parler d’H&M

Cette polémique est un coup dur pour H&M. Le chanteur canadien The Weeknd a pris la décision de se désolidariser de la marque. S’il avait déjà travaillé avec H&M pour la création et le lancement de diverses collections de vêtements, il ne souhaite plus être affilié à la marque.

C’est sur son compte Twitter que The Weeknd a déclaré :

Je me suis réveillé ce matin, choqué et embarrassé par cette photo. Je suis profondément blessé et je ne travaillerai plus avec H&M…

Ce n’est pas la seule célébrité qui a affiché son mécontentement sur les réseaux sociaux. En effet, le rappeur Diddy a partagé un dessin représentant le jeune enfant avec, cette fois-ci, un sweat sur lequel il est écrit « L’enfant le plus cool du monde. » L’artiste a ajouté en légende du cliché :

Quand vous nous regardez, assurez-vous de voir la royauté et la gloire divine surnaturelle !! Tout autre chose est un manque de respect.

Dans une approche similaire, le basketteur LeBron James a partagé un montage de la photo du petit garçon avec une couronne sur la tête. Il a inscrit en légende de la photo :

Je vois un jeune roi !! Le chef du monde, une force intouchable à qui il est impossible de s’opposer ! Nous, Afro-Américains, devrons toujours casser des barrières et travailler plus pour prouver notre valeur, mais sachez que c’est ce que nous aimons, parce que les récompenses en fin de course sont belles !!

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net