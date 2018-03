The Voice : Zazie en couple avec l’un de ses talents ?

Dès les premières secondes de son audition à l’aveugle dans The Voice, la chanteuse avait été conquise par sa voix. Son « élégance » et sa « classe folle » ont ensuite fait chavirer son cœur. Si bien que Zazie a décidé de l’amener jusqu’en demi-finale, le sauvant à plusieurs reprises de l’élimination.

Lilian sauvé par le public, Guilhem repêché par #Zazie, Yoann éliminé #TheVoice pic.twitter.com/R2Se1zN2Wp — Non Stop People (@NonStopPeople) April 11, 2015

Je pense que Zazie est amoureuse de Guilhem, c’est pas possible qu’il en soit là #TheVoice — Ratonicki (@e_rtvn) April 18, 2015

#TheVoice C quoi le délire? Yohan une bombe et Guilhem un pétard mouillé! Jcrois ke Zazie est amoureuse de lui et elle a aucune objectivité — Isildurrrr (@LaurentjoyeQ) April 11, 2015

Certains téléspectateurs, pas vraiment fans de l’artiste, pensaient d’ailleurs déjà que Zazie était amoureuse du beau blond…

Trois ans plus tard, Public dévoile en ce 15 mars 2018 des clichés montrant la coach de The Voice et son poulain on ne peut plus complices.

Zazie se laisse aller dans les bras de son beau Guilhem

Le 9 mars dernier, les prétendus tourtereaux ont été aperçus dans le quartier de la rue de Montorgueil à Paris. S’enlaçant et déambulant main dans la main, Zazie et Guilhem Valayé semblent ne plus vouloir se cacher.

Depuis leur rencontre, ils ne s’étaient pourtant jamais vraiment quittés : en effet l’ancien jardinier paysagiste de 38 ans a déjà assuré les premières parties des concerts de la chanteuse de 53 ans, son ancienne coach qui serait devenue aujourd’hui sa compagne.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net