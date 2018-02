Testament de Johnny Hallyday : Pour Jean-Jacques Debout, il n’a peut être « même pas lu le document »

En effet, invité sur le plateau de BFM TV, Jean-Jacques Debout s’est longuement exprimé sur son ami disparu, notamment sur l’affaire de son testament :

Quelqu’un est descendu trop bas et il est évident qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire.

L’auteur de Pour moi la vie va commencer se demande vraiment dans quelles circonstances a été signé le fameux document :

Johnny m’a toujours dit un bien fou de ses enfants. Il les adorait, ses enfants n’ont pas compris. Dutronc, comme moi et Eddy Mitchell, ne comprenons pas du tout, du tout, ce qu’il s’est passé.

Il dresse enfin un portrait du chanteur qui, dans ses derniers jours, était tellement épuisé, qu’il n’avait pas toujours conscience de ce qu’il faisait :

Il était tellement fatigué, usé à la fin, il n’en pouvait plus. À mon avis, il n’a peut-être même pas lu le document. On lui a dit : Signe-là, et il a signé.