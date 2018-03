Testament de Johnny Hallyday : Didier Barbelivien exprime son « incompréhension »

Il s’était confié au magazine ParisMatch, visiblement très ému :

(…) Johnny se croyait invincible parce qu’il l’a été jusqu’au bout. Il était fantasque et joyeux, mélancolique et lucide, il était Johnny Hallyday. On n’en finira jamais de le raconter, son histoire reste à écrire. 57 ans de règne ininterrompu dans le coeur des français. (…) Les mots que j’écris sont pour Jade et Joy, pour David et Laura, pour Laeticia, pour Sylvie et Nathalie, pour tous ceux qui l’aimaient. (…) Il est dans nos cœurs pour toujours. On s’est écrit cet été, par texto bien sur, modernité oblige, j’ai archivé son message. Quelques mots d’amitié. Tu avais raison d’avoir peur de la nuit, Johnny, la nuit t’a emporté mais le jour qui se lève, te rend à la lumière à jamais.