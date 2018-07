Taylor Swift bientôt mariée à Joe Alwyn ?

Depuis plus d’un an, Taylor Swift vit le grand amour avec Joe Alwyn. Est-il enfin temps pour la chanteuse de passer à la vitesse suéprieure ?

Est-ce enfin le bon pour Taylor Swift ? La chanteuse américaine n’a jamais eu beaucoup de chances en amour. Mais, les choses pourraient être sur le point de changer avec un mariage à la clé.

Une réunion surprise au programme

Si vous avez suivi un peu la vie amoureuse de Taylor Switft, vous savez que ce n’est pas un long fleuve tranquille. Relation éphémères et ruptures douloureuses se sont succédées. Mais, depuis octobre 2016, les choses vont un peu mieux. En effet, la pop star est en couple avec Joe Alwyn. Pour elle, c’est un vrai gentleman anglais, “mille fois mieux que les autres hommes qu’elle a connus”. Et les choses seraient de plus en plus sérieuses selon Reveal. Un proche explique au magazine qu’une grande annonce serait en route.

Tout l’entourage de Taylor bourdonne d’excitation depuis qu’elle leur a dit qu’elle et Joe avaient quelque chose à annoncer. Une réunion aura lieu chez elle à Nashville cette année, et on dit que ça pourrait être une fête de fiançailles, ou même un mariage surprise.

Du côté de la famille de Joe Alwyn, tout va bien aussi, ils adorent la chanteuse..

Joe com Taylor Swift nas Ilhas Turcas e Caicos durante o feriado de 4 de Julho! pic.twitter.com/WyWmZzmxZk — Joe Alwyn Brasil (@joealwynbrasil) July 6, 2018

Reste désormais une grande interrogation. Si Taylor Swift se marie, où va-t-elle trouver l’inspiration pour ses chansons d’amour tristes ?

écrit par David