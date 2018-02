Sylvie Vartan révèle comment David Hallyday a appris la mort de son père…

C’est dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 que Johnny Hallyday est décédé. Ce soir-là, Laeticia Hallyday annonce la terrible nouvelle au couple Macron, avant d’adresser un communiqué à l’AFP. En revanche, selon les indiscrétions du Parisien, la veuve du rockeur n’aurait pas pris le temps de passer un coup de fil à Laura Smet et David Hallyday, afin de leur annoncer la mort de leur père.

Une information confirmée par Sylvie Vartan. C’est dans les colonnes du Parisien que la chanteuse a dévoilé comment son fils, David Hallyday, avait appris la terrible nouvelle.

Ainsi, elle explique :

Mon fils m’a télé­phoné à Los Angeles. Il a été averti par un méde­cin qui lui a dit que son père était parti. Il me l’a commu­niqué aussi­tôt. Je m’y atten­dais hélas.

De passage en France, Sylvie Vartan multiplie les interviews. La chanteuse s’est également confiée sur le testament du rockeur, qui a déshérité ses deux aînés. Invitée sur le plateau de France 2, elle a confié :

J’ai beaucoup de mal à croire que l’homme que j’ai connu, aimé follement, et que je connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral (sur ses oeuvres, ndlr) à ses enfants.