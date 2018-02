Pourquoi Sylvie Vartan n’apprécie pas Laeticia Hallyday

La chanteuse est montée au créneau afin de dénoncer « les fausses informations » autour de l’héritage de Johnny Hallyday, et plus précisément la prétendue donation faite par celui-ci à David.

Alors que certains remettent en cause ses propos, Sylvie Vartan s’apprête à prendre la parole. Dimanche 25 février, elle sera l’invitée de Laurent Delahousse sur le plateau de France 2. Le lendemain, elle se confiera au micro d’Europe 1 avant de se rendre sur le plateau de C à vous sur France 5. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne devrait pas mâcher ses mots. Dans sa ligne de mire : Laeticia Hallyday.

« Elle n’appré­cie pas Laeti­cia, c’est un secret de poli­chi­nelle »

En effet, l’ex-femme du rockeur ne devrait pas épargner Laeticia Hallyday. Et pour cause : la chanteuse est loin de porter dans son coeur la veuve du rockeur. Un proche du clan Hallyday avoue à nos confrères du Point :

Elle n’appré­cie pas Laeti­cia, c’est un secret de poli­chi­nelle. Elle consi­dère que Laeti­cia a tout fait pour isoler son mari de ses anciennes connais­sances, à l’inverse de sa propre concep­tion de la famille. Sylvie Vartan vient d’une famille bulgare soudée, unie, avec beau­coup d’amour et peu d’argent. Elle a le culte du foyer, c’est la lionne qui protège son petit… Et derrière Sylvie, il y a son mari Tony Scotti, qui consi­dère David comme son fils.

Quelques jours après l’hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, Sylvie Vartan avait regretté que son ex-mari soit enterré aussi loin de ses fans. Une première attaque à l’encontre de Laeticia… qui ne devrait pas être la dernière.

