Sylvie Vartan fait de tendres confidences sur son couple avec Johnny Hallyday

Dans les années 60, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday formaient l’un des couples les plus emblématiques de la chanson française. Divorcés en 1980, les deux stars ont eu un enfant ensemble : David. De ce fait, ils ne s’étaient jamais perdus de vue au fil des années.

Très affectée par la disparition de son ex-mari, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Sylvie Vartan est revenue sur cette belle histoire d’amour.

On avait les mêmes passions. On aimait les mêmes chansons. D’ailleurs parfois, on se les disputait. (…) Les éditions nous approchaient en nous proposant des chansons à adapter. Comme nous aimions les mêmes musiques, les mêmes titres, on faisait plus ou moins la même chose.