Sylvie Tellier proche de l’accouchement, elle donne quelques indices sur son bébé !

La miss intemporelle Sylvie Tellier a accepté de répondre aux questions de ses abonnés ce mercredi 11 juillet. La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’accoucher d’ici quelques jours :

Concernant le sexe du bébé, Sylvie Tellier n’a pas pu donner la réponse car elle n’en sait rien. En effet, elle a préféré garder la surprise, mais semble penser qu’elle attend un petit garçon :

Pour l’instant, le mystère reste entier. Et concernant le prénom ? Pareil, Sylvie Tellier préfère garder le secret, d’autant plus que ça semble assez compliqué :

Les prénoms ce n’est pas facile. J’ai déjà deux enfants qui s’appellent Oscar et Margaux donc quand on a un troisième enfant, automatiquement il faut un prénom qui va un peu avec les autres. Si je l’appelle Dylan ou Kimberly, on va se dire que j’ai un peu craqué. Donc on a pas mal réfléchi, on a plein d’idées que ce soit pour une fille ou un garçon. Maintenant, j’avoue qu’on attend de voir ça petite tête. J’aimerais un prénom un peu original, mais pas trop non plus. On verra, je fais pas mal les choses au feeling.