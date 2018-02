Sylvie Tellier : Sa fille âgée de 3 ans hospitalisée d’urgence

Directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier est aussi et surtout maman. L’ancienne Miss est l’heureuse maman d’un petit garçon prénommé Oscar et d’une fillette, Margaux.

Malheureusement, Sylvie Tellier a vécu l’un des pires cauchemars qu’une mère puisse vire. En effet, mercredi 31 janvier, sa fille Margaux, âgée seulement de 3 ans, a été hospitalisée d’urgence à l’hôpital Necker.

C’est vie sa story Instagram que l’ancienne Miss France a partagé sa soirée cauchemardesque avec ses abonnés. Ainsi, elle a dévoilé un cliché de la main de sa fillette, sous perfu­sion.

Une grosse frayeur

Quelques heures plus tard, Sylvie Tellier a posté un nouveau cliché afin de donner des nouvelles de sa fille. La jeune maman a ainsi expliqué que sa fillette avait été transportée aux urgences après avoir avalé la fève de la galette des rois. La fève en question était en forme de lapin rose, un « lapin crétin » comme elle l’a surnommé.

En colère, la directrice du comité Miss France a précisé :

Défi­ni­ti­ve­ment fâchée avec les galettes !

On imagine la frayeur de Sylvie Tellier et de ses proches. Il ne reste plus qu’à espérer que sa petite Margaux, qui fêtera son quatrième anniversaire le 24 mars prochain, se remette très vite de cet accident.

