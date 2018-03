Sylvie Tellier enceinte : La patronne des Miss France dévoile son joli ventre arrondi

C’est le 23 février que nous apprenions que Sylvie Tellier attendait son troisième enfant. En effet, la directrice générale de la société Miss France avait annoncé l’heureux événement sur Instagram. Mais alors qu’elle était plutôt discrète sur cette nouvelle grossesse, la maman d’Oscar (8 ans) et de Margaux (3 ans) vient de faire plaisir à ses fans en plubliant un cliché de son baby-bump.

C’est lors d’une séance d’essayage que les abonnés de Sylvie Tellier ont pu admirer son joli baby-bump dans son Insta Story. De fait, la maman a partagé une photo sur laquelle on peut la voir prendre la pose face au miroir dans une belle robe blanche. « Petit » détail : cette création met en valeur sa nouvelle silhouette de future maman.

Sylvie Tellier y apparaît alors rayonnante et n’a visiblement pas pris un gramme pour le moment. Une silhouette parfaite que la maman avait d’ailleurs promis à ses fans, annonçant qu’elle prendrait tout particulièrement soin de son corps.

En réponse à tous ceux qui sont surpris de me voir continuer à faire du sport, sachez qu’à 39 ans et pour ma 3e grossesse, je vais essayer de rester tonique pour être une maman en forme et ne pas prendre trop de poids.