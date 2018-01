Sophie Marceau de retour au cinéma : Le soutien discret de Cyril Lignac

Mélanie Da Cruz et Anthony Martial sont-ils toujours en couple suite aux rumeurs ? Ils se sont enfin exprimés sur le sujet !

Sophie Marceau est de retour ! Discrète ces derniers mois, la comédienne a fait son grand retour sur Instagram, le jeudi 18 janvier. Ainsi, elle partageait un cliché sur lequel on la voyait enlacer tendrement Pierre Richard. En légende on pouvait lire :

Hello ! Comment allez vous ?? Merci d’être encore là après tous ces longs mois d’absence Je suis trop contente de vous montrer enfin la raison de mon silence !! « Mme Mills » mon nouveau film ! C’est parti !! Je vous réserve des exclus et des coulisses. Vous m’avez manqué !! À très vite.

Vous l’aurez compris, Sophie Marceau travaillait ces derniers mois sur son nouveau film, Madame Mills une voisine si parfaite, dans lequel elle tient l’un des premiers rôles… mais dont elle est également réalisatrice. En effet, la comédienne est passée derrière la caméra pour la troisième fois de sa carrière !

Cyril Lignac : Un petit geste qui n’est pas passé inaperçu

Une nouvelle qui a été aimée sur Instagram par plus de 60 000 internautes… dont Cyril Lignac ! En effet, nos confrères de Purepeople ont remarqué que le célèbre chef avait lui aussi aimé la publication de son ex. Le cuisinier et la comédienne ont vécu une belle idylle en 2016. Alors qu’ils semblaient filer le parfait amour, ils se sont séparés quelques mois après le début de leur relation.

S’il a depuis retrouvé l’amour, Cyril Lignac a toutefois souhaité apporter son soutien à la comédienne, dont le nouveau long-métrage est attendu dans les salles le 7 mars prochain. Ira-t-il le voir ?

