Scarlett Johansson devient l’actrice la mieux payée de 2018 !

Selon le magazine Forbes, qui dévoile chaque année le nom des acteurs et actrices les mieux payés, Scarlett Johansson aurait détrôné Emma Stone, devenant l’actrice la mieux payée au monde.

Scarlett Johansson rémunérée plus de 40 millions de dollars en 1 an

La comédienne oscarisée pour son rôle dans Lalaland en 2017 s’est vue dépassée par la star des films du Marvel Cinematic Universe, qui campe depuis près d’une décennie le personnage de la Veuve noire (Blackwidow) à l’écran. Grâce à cette série de blockbusters très rentables Scarlett Johansson aurait ainsi multiplié ses revenus par quatre durant l’année 2017, enregistrant un bénéfice avant impôts de 40,5 millions de dollars entre juin 2017 et juin 2018.

Selon le magazine, l’héroïne des films Lost in translation et Lucy doit cette réussite fulgurante à Avengers 3 : Infinity war, long-métrage qui s’impose dans le box-office jusqu’à ce jour comme le plus grand succès cinématographique de l’année.

Angelina Jolie deuxième et Jennifer Aniston troisième

Les congénères de Scarlett Johansson ne sont pas en reste. En seconde position de ce nouveau classement, Angelina Jolie fait un retour en force, gratifiée de bénéfices conséquents de 28 millions de dollars pour Maléfique 2. Jennifer Aniston occupe désormais la troisième place après avoir été deuxième en 2017 avec 19,5 millions de dollars gagnés en l’espace d’un an.

Gal Gadot fait son entrée dans le classement

Suivent Jennifer Lawrence à la quatrième place et Reese Witherspoon à la cinquième. Cette année, la seule entrée réalisée dans le classement 2018 est celle de Gal Gadot, l’interprète de Wonder Woman qui a pris la 10e place avec un salaire de 10 millions de dollars sur une année.

Hollywood pas encore en phase avec la parité

Le Huffington Post rappelle que la parité est encore loin d’être respectée à Hollywood, car les personnages féminins ne représenteraient encore que 28,7% des rôles parlants à l’écran, selon les chiffres d’une étude publiée en 2016. Par ailleurs, le nombre d’actrices dépassant la barre des 20 millions de dollars de salaire a chuté. En 2018, elles sont deux, contre trois en 2017 et quatre en 2016.

