Sandrine Kiberlain se confie sur sa difficile rupture avec Vincent Lindon

Une aventure heureuse qui a offert au couple la joie d’avoir un enfant, Suzanne, qui fêtera bientôt ses 18 ans et avec laquelle l’actrice semble s’entendre à merveille. Et si le divorce a été prononcé en 2018, la douleur est toujours très forte dans le cœur de la comédienne.

Sandrine Kiberlain face à la rupture.

En effet, il n’est jamais facile de mettre fin à une histoire d’amour, et encore moins après une décennie de complicité et un enfant. Sandrine Kimberlain se souvient, et s’est confiée à nos confrères du magazine Marie-Claire.

Ça demande du courage de rompre, car c’est une histoire de routes qui se séparent, d’évolu­tions diffé­rentes, d’incom­pa­ti­bi­lité. C’est d’autant plus doulou­reux car on peut conti­nuer d’aimer l’autre, même si ça ne convient plus.

Et si Sandrine Kiberlain a la pudeur de ne pas trop en révéler sur les raisons de cette rupture, elle explique que la vie du couple était médiatiquement très mouvementée :

On a été très heureux, et puis un jour, voilà. Avec Vincent, on a eu un enfant, et ça a beau­coup inté­ressé la presse. Je comprends car notre histoire a fait rêver les gens. Mais, à côté de ça, j’ai besoin de proté­ger ceux que j’ai aimés, donc je n’en dirai pas plus.

Et si le couple est resté aujourd’hui en très bons termes, les priorités de l’actrice, ce sont bien sa fille et le cinéma. Elle sera à l’affiche du film Fleuve noir le 15 août 2018.

