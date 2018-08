Ruby Rose dans le rôle de Batwoman : Elle quitte Twitter après les critiques des internautes !

Qu’Olivier Queen se prépare. En décembre prochain, le super-héros fera alors la rencontre de Batwoman lors de la saison 7 de la série Arrow. L’actrice qui se glissera dans la peau du personnage a déjà été trouvée. C’est Ruby Rose qui a été choisie pour jouer l’héroïne de Gotham. Le but est qu’elle puisse, par la suite, être à la tête de sa propre série.

Voulant que l’actrice corresponde le plus possible à Batwoman, les créateurs ont rapidement pensé à Ruby Rose. Tout comme le personnage fictif, elle fait partie de la communauté LGBT+.

Malheureusement, les fans n’ont pas tous été contents du choix de la comédienne et l’ont alors fait savoir. Si certains ont souligné son « manque de talent », d’autres ont déploré le fait qu’elle ne soit pas juive contrairement au personnage. Mais ce n’est pas tout. De nombreux internautes, parfois même de la communauté gay, ont mis en doute la sexualité de l’actrice. Pour eux, elle ne serait pas assez lesbienne, pire, elle mentirait sur ses préférences.

Face aux nombreux commentaires haineux à son encontre, Ruby Rose a pris la décision de quitter Twitter. Cependant, avant de désactiver son compte, elle a laissé un dernier message.

D’où vient cette histoire de « Ruby n’est pas lesbienne donc elle ne peut pas jouer Batwoman ? » Ça doit être le truc le plus ridiculement drôle que j’ai pu lire de ma vie. J’ai fait mon coming-out à 12 ans. Et ces 5 dernières années j’ai même été confrontée à des critiques du genre « Elle est trop gay ». Comment pouvez-vous dire ça ? Je n’ai pas changé. J’aimerais que l’on puisse tous se soutenir les uns les autres. Quand les femmes et les minorités s’unissent, on ne peut pas nous arrêter. Alors quand nous nous faisons du mal entre nous, c’est plus douloureux que dans n’importe quel groupe. Mais hey, j’aime les défis et j’espère juste que les femmes et membres de la communauté LGBT seront capables de plus se soutenir. […] Je m’en vais tenter de réussir à dormir plus de 4 heures en m’éloignant de Twitter afin de concentrer toute mon énergie dans mes deux prochains projets. Si vous avez besoin de moi, je suis joignable sur mon Bat-Phone.