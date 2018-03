Rihanna : Sa réaction virulente à la publicité Snapchat revenant sur son passé avec Chris Brown

Snapchat a récemment diffusé une publicité qui a choqué de nombreux internautes. Elle offrait à ces derniers un dilemme très déplacé : « Tu préfères gifler Rihanna ou frapper Chris Brown ? »

En 2009, des photos du visage tuméfié de Rihanna avaient circulé sur le net. Elle venait d’être victime de violences conjugales de la part de Chris Brown.

Si Snapchat a depuis retiré la publicité pointée du doigt, Rihanna a tout de même tenu à pousser un coup de gueule.

Snapchat, je sais que tu es au courant que tu n’es pas mon appli préférée. Mais j’essaie de comprendre quel était le but de tout ce bordel. J’aimerais appeler cela de l’ignorance mais je sais que tu n’es pas bête à ce point-là. Tu as dépensé de l’argent pour créer quelque chose qui allait faire honte à toutes les victimes de violences domestiques et en faire une blague.