Son ex-femme se voulait rassurante. D’ailleurs, ce 9 mars, le chanteur a fait son grand retour sur les réseaux sociaux. Et si il ne dit rien sur son état de santé, son apparence à de quoi rassurer ses fans. Malgré tout, Renaud reste accro à la boisson… au grand regret de son amie, la chanteuse Axelle Red.

Celle qui a enregistré le tube Manhat­tan-Kaboul avec Renaud en 2002 et sort ce 16 mars son nouvel album Exil regrette qu’il n’existe pas de remède contre l’alcoolisme. Proche de l’interprète de Mistral Gagnant qu’elle décrit comme « très vulné­rable et fort en même temps », elle confie à nos confrères de Gala :

Axelle Red défend ensuite celui qu’elle a « dans le coeur » même si elle ne le voit pas souvent :

Il faudrait que la méde­cine trouve une solu­tion car on peut pas juste se dire qu’on a arrêté l’al­cool, il faut à un moment qu’on donne une aide, qu’on les suive plus, qu’on leur donne des suppléments natu­rels. Car ce n’est pas qu’une question de volonté, Renaud, il ne manque pas de volonté, et ça me fait de la peine, ça me fâche.