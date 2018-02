Renaud en cure pour soigner son addiction à l’alcool : Son ex-femme donne de ses nouvelles

De quoi inquiéter ses fans. Mais ce mercredi 21 février, dans les colonnes de Télé Star, Romane Serda a donné des nouvelles rassurantes du chanteur. Selon elle, son ex-mari (de 2005 à 2011) va plutôt bien malgré son addiction à l’alcool :

Confie-t-elle.

Admis en maison de repos de son plein gré, Renaud reçoit d’ailleurs les visites régulières de Romane Serda et de son fils, Malone, comme en atteste cette photo prise le 14 février dernier.

Et pour cause :

Renaud, c’est le plus bel amour de ma vie. En plus, on a fait un enfant ensemble (qui a 11 ans, NDLR).

Raconte Romane Serda avant de préciser les relations qu’ils entretiennent encore aujourd’hui :

On s’aime profondément même si on n’est plus mariés. On se voit tout le temps. Je m’occupe de son courrier. Je lui fais ses courses quand il a besoin. Avec Malone, on va le voir aussi souvent qu’on peut.