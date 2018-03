Rayane Bensetti en deuil : Il fuit la France

Et ses peines ne s’arrêtaient pas là… Quelques semaines plus tard, le vainqueur de la saison 5 de Danse avec les stars révélait qu’un nouveau malheur s’abattait sur lui, sans en préciser davantage.

Au plus mal, le jeune homme a donc décidé de faire ses valises et de fuir le pays.

Rayane Bensetti veut « revenir en forme »

Ce mercredi 14 mars, Rayane Bensetti a posté sur sa story Instagram un cliché depuis un avion en train de décoller.

Besoin de souf­fler… au revoir la Fran­ce… Je vais essayer de reve­nir en forme !

Écrit-il sans en dire davantage sur la durée de son exil ou sur la destination exacte.

On ne sait pas non plus s’il est parti seul ou accompagné… Car des indices ont mis la puce à l’oreille des internautes qui pensent que l’acteur n’est plus en couple avec Denitsa Ikonomova.

