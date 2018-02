Malgré le deuil, le jeune homme tente d’aller de l’avant mais c’était sans compter sur le sort qui s’acharne… En effet, ce 25 février, sur sa story Instagram, Rayane Bensetti a partagé un nouveau message inquiétant.

Rayane Bensetti vit une « triste année 2018 »

Celui qui est arrivé premier de la saison 5 de Danse avec les stars accumule les ennuis, comme le révèle ses troublantes confidences.

Un problème n’arrive jamais seul… Triste année 2018 pour moi…

Écrit-il avant de s’interroger :

Quand est-ce que ça va s’arrêter tout ce malheur ? Il m’arrive que de la merde depuis quelques mois.

Le tout agrémenté d’émoticônes en larmes.

Dans une seconde publication, abattu, il révèle à ses fans :

Je craque les amis.

Les rumeurs qui circulent sur une possible rupture entre le jeune acteur et sa chérie, la danseuse Denitsa Ikonomova seraient-elles fondées ? Une photo d’elle avec sa chienne (et uniquement elle) avait en effet éveillé les soupçons le 14 février dernier.

Serait-ce la raison du nouveau malheur de l’acteur ? Pour le moment, même s’il déclare être désespéré, Rayane Bensetti n’en évoque pas la cause.

Mais de son côté, ce 25 février, la belle brune déclare vivre un « bonheur total » auprès des chevaux. D’ailleurs, elle pose avec le sourire aux lèvres à côté de l’un d’eux. Une photo qui risque à nouveau de faire jaser…

