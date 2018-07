Rachel Legrain-Trapani : Sa rencontre avec son petit ami, le footballeur Benjamin Pavard

A 29 ans, Rachel Legrain-Trapani est déjà maman. C’est avec son ancien mari, le footballeur Aurélien Capoue qu’elle a eu en 2013 un petit garçon prénommé Gianni. Séparé du père de son enfant en 2016, c’est dans les bras d’une autre star du ballon rond que l’ancienne miss a trouvé du réconfort.

Alors que les rumeurs couraient sur une éventuelle relation entre Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard, le couple a fini par ne plus se cacher. Malgré tout, on ne savait pas réellement comment la reine de beauté avait rencontré celui qui a contribué à la victoire des bleus en Coupe du Monde 2018.

Rachel Legrain-Trapani : « On a le même groupe d’amis »

C’est au magazine Gala que la jeune femme a bien voulu partager l’histoire de sa rencontre avec le récent champion du monde qui remonte à il y a quelques mois de ça.

On a le même groupe d’amis, tout simplement. Nous sommes ensemble depuis quelques mois. On se faisait discret sur notre couple pour nous protéger. Mais, lors du match des Bleus face à l’Argentine, je n’ai pas pu me contenir et au coup de sifflet final, j’ai sauté dans ses bras sans réfléchir.

Elle a ajouté :

Je ne m’attendais pas à revivre une belle histoire d’amour comme ça. […] J’ai été tellement déçue sur le plan sentimental par le passé. C’est difficile de se reconstruire après un douloureux échec. Mais bon, la vie me donne peut-être une deuxième chance…

En ce qui concerne le nouveau titre de champion du monde de Benjamin Pavard, Rachel Legrain-Trapani ne se fait aucun souci :

Benjamin a la tête sur les épaules, même si cela fait un petit choc. Il vivait dans sa bulle en Russie, mais je l’ai préparé doucement à ce retour. En tant que Miss France, j’ai connu cette ferveur, donc je reste très optimiste et puis, nous partons vite en vacances. Loin de tout ça. On a hâte.

Qu’en pensez-vous ?

écrit par Alexandre Vieira