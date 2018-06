Quand Donald Trump vante… ses qualités capillaires !

Donald Trump ne tarit pas d’éloges sur lui-même… et plus particulièrement sur ses cheveux !

Donald Trump n’a pas fini de nous surprendre. En plein meeting de campagne pour un gouverneur républicain, il a mis en avant ses qualités capillaires.

“Un de mes grands atouts”

Vous pensiez avoir fait le tour ? Il faut dire qu’il a déjà mis la barre très haut depuis plusieurs années. On peut penser au jour où il a viré les One Direction de son hôtel parce qu’ils ne voulaient pas faire une photo. Plus récemment, sa drôle de blague à Kim Jon-Un nous laisse encore sceptique.

Mais, Donald Trump arrive toujours à nous surprendre. Dernier cas (à l’heure où nous écrivons ces lignes) ? Un meeting de campagne pour le gouverneur républicain de Caroline du Sud Henry McMaster ,ce lundi 25 juin. Il a ainsi défendu la valeur de ses cheveux.

C’est l’un de mes grands atouts. Tout le monde disait que mes cheveux étaient faux, que ce n’était pas les miens, que j’avais une perruque. J’ai été pris dans des tempêtes, des vents à 100km/h. Si ce ne sont pas vos vrais cheveux, ne soyez pas candidat ! Ne soyez pas candidat !

Ce qui est sûr, c’est qu’il a réussi son effet vu les réactions du public. En revanche, en ce qui concerne la pertinence de cette déclaration, on repassera.

écrit par David