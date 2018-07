Pour Louane Emera, la chanson au cinéma “c’est fini”, découvrez pourquoi

Louane Emera ne chantera plus au cinéma. Une décision mûrie qu’explique la jeune femme, qui n’arrête pas ses deux carrières pour autant.

Après avoir été candidate de la saison 2 du concours de chant The Voice sur TF1, c’est au cinéma que la jeune Louane Emera a été révélée, incarnant Paula dans La Famille Bélier, une jeune fille douée pour le chant issue d’une famille de sourds et muets.

“Quand je chante mes chansons […], ce n’est pas un rôle. C’est moi.”

Si les vocalises de la jeune femme désormais âgée de 21 ans ont contribué au succès du film, dans lequel figurent également les acteurs Karin Viard et François Damiens, Louane ne compte pas réitérer l’expérience. En effet, la comédienne césarisée du Meilleur espoir féminin pour son rôle, vit pleinement à présent une carrière de chanteuse. Et elle a récemment fait savoir qu’elle ne chanterait plus dans ses films. Un choix assumé qu’elle a expliqué dans une interview accordée au site 7 sur 7 :

Aujourd’hui, j’ai décidé que ma carrière dans la musique, c’est ma carrière dans la musique et ma carrière dans le cinéma, c’est ma carrière dans le cinéma. Je n’ai pas envie de croiser les deux. J’ai adoré le faire mais c’est fini.

A t-elle confié lors de son entretien.

Des raisons on ne peut plus claires qui n’enlèvent rien à son talent artistique. L’interprète de Jour 1 possède une vision bien définie de son activité de chanteuse :

Je veux faire ma musique. Je suis chanteuse, je suis musicienne, je compose, j’écris, ça m’appartient. Quand je chante mes chansons, je suis à poil. Ce n’est pas un rôle. C’est moi. Je n’ai plus envie que cette voix qui me sert en tant que Louane serve à autre chose.

Explique t-elle dans la suite de son interview.

De retour dans les salles obscures

Une passion indissociable de son identité qu’elle ne souhaite plus prêter à ses personnages. Malgré ce cloisonnement, l’artiste ne délaisse pas le cinéma pour autant, puisqu’elle sera à l’affiche du film Les Affamés de Léa Frédeval, où elle campera une jeune fille en proie aux difficultés de la jeunesse moderne.

écrit par joanna