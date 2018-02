Polémique Mennel (The Voice) : Marlène Schiappa regrette le départ de la chanteuse

Mennel Ibtissem a été découverte dans The Voice. La talentueuse candidate s’est fait remarquer lors des auditions à l’aveugle et a fait fondre le cœur de Mika.

Un succès rapidement évincé par la mise à jour d’anciens propos que la jeune fille avait tenus au lendemain des attentats de Nice :

C’est bon, c’est devenu une routine, un atten­tat par semaine !! Et toujours pour rester fidèle, le “terro­riste” prend avec lui ses papiers d’iden­tité. C’est vrai, quand on prépare un sale coup, on n’oublie surtout pas de prendre ses papiers ! hash­tag #prenez­nous­pour­des­cons



Bien que Mennel tente de se défende, la machine est lancée. La polémique enfle. Si certains pardonnent des propos dû à son jeune âge, d’autres restent intransigeants et appellent à son départ de The Voice. Acculée, la chaîne promet de réagir vite et assure qu’elle « ne peut garder dans le programme une personne qui tient des propos contre la loi de la Répu­blique ».

La chanteuse s’excuse mais c’est trop tard. Elle prendra finalement la décision de quitter le programme d’elle-même.

Un départ regretté

Interviewée sur ce fait qui a marqué l’actualité, Marlène Schiappa est revenu sur fâcheux dénouement sur le plateau de BFMTV :

Au fond très sincèrement, humainement, moi je trouve ça un peu triste pour cette jeune fille… Les propos qu’elle a tenus étaient des propos inacceptables, intolérables (…) mais ça doit nous interroger sur notre société.

Bien qu’elle condamne fermement les propos de Mennel, elle confie regretter ce départ et estime qu’un autre dénouement aurait été possible.

Ce que j’aurais aimé moi, c’est qu’elle dise « oui, j’ai tenu ces propos, j’ai évolué dans ma pensée, j’ai mûri, je ne pense plus ce que j’ai écrit à l’époque »

