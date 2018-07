Pierre Ménès : Sa compagne traitée de « michto », il s’emporte !

A 55 ans, Pierre Ménès connait une très belle histoire d’amour avec Mélissa Acosta. Celui qui a dû mettre un terme à sa participation à Touche pas à mon Poste en raison de sa santé fragile, peut compter sur le soutien de sa chérie.

Souffrant de Nash (stéatohépatite non alcoolique), le célèbre consultant sportif a alors subi une greffe de rein et de foie en décembre 2016. La maladie lui a ainsi fait perdre plus de 40 kilos. Comme il l’avait affirmé à Télé-Loisirs, la présence de sa femme était indispensable à son rétablissement.

Quand j’ai été opéré, je n’avais que quelques jours à vivre. Je ne m’en suis pas forcément rendu compte, parce que j’étais complètement à l’ouest, je devenais un légume. Ma compagne me portait à bout de bras au propre comme au figuré parce qu’elle me levait du canapé pour me coucher. Je n’aurais jamais de mots pour lui dire à quel point je suis reconnaissant. C’est quelqu’un d’extrêmement positif, c’est vraiment une guerrière. Et elle m’a donné pendant des semaines la force que j’avais plus.

Pierre Ménès menace de mort une internaute désobligeant envers sa femme

Très amoureux de sa femme, Pierre Ménès a partagé une photo adorable sur laquelle nous le voyons dans une piscine en train d’enlacer sa compagne en direct de ses vacances en Thaïlande. Toutefois, une poignée d’internautes n’ont pas hésité à s’en prendre à Mélissa Acosta. Certains, allant même jusqu’à affirmer qu’elle était une « michto » (argot désignant une femme vénale, en couple avec un homme uniquement pour son argent, ndlr).



Enragé par cette remarque, Pierre Ménès a littéralement pété un plomb en menaçant de mort l’internaute ayant critiqué sa femme.

Alors petit fils de p*** c’est où tu veux quand tu veux. Préviens juste la morgue. Le Cfc c’est 2 rue de Silly à Boulogne j’y suis le dimanche 12. Ramène ta gueule on verra si tu as autant de couilles.

Il est par la suite revenu sur cette affaire en postant un message dans sa story.

À tous ceux qui ont osé traiter Melissa de michto suite à notre photo, j’aimerais leur rappeler que nous sommes ensemble depuis sept ans et que sans son soutien durant ma maladie, je serais mort aujourd’hui. Ha oui encore une chose : nous et notre bonheur, on vous emmerde.

Voilà qui est dit !

écrit par Alexandre Vieira