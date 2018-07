Pierre Ménès insulte un internaute sur Twitter !

Pierre Ménès est sorti de ses gonds à cause d’un internaute sur le réseau social Twitter. Celui-ci accuse le commentateur sportif d’avoir usé de sa célébrité pour obtenir une double greffe en décembre 2016.



Fin 2016, Pierre Ménès a reçu une double greffe après avoir été malade pendant de long mois. Une épreuve particulièrement marquante pour le commentateur sportif. Autant dire qu’il n’a pas apprécié quand un utilisateur s’en est pris à lui sur Twitter. Ce dernier a ainsi insinué que Pierre Ménès avait utilisé sa célébrité pour être traité rapidement. Il réagissait à une vidéo dans laquelle le journaliste adressait un message au personnel de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Pierre Ménès s’est senti obligé de répondre avec des mots très violents.

L’internaute a répondu à son tour.

Au final, ce dernier a bloqué Pierre Ménès sur Twitter mais la discussion semble continuer avec d’autres internautes…

Je dis uniquement ce que je penses !!!!

nous sommes dans un pays libre non ?

maintenant si je me trompe il vient me le dire tranquillement !!!!!

il fait quoi il m’insulte !!!!! il a insulté la mémoire de ma mère a aucun moment je l’avais insulté c’est mon opinion perso

— prehistorique (@prehistoire7) July 14, 2018