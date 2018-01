Photo : Entourée de ses amies et de ses filles, Laeticia Hallyday retrouve le sourire

Près de deux mois après la mort du rockeur, Laeticia Hallyday semble avoir repris le cours de sa vie.

De retour à Los Angeles, elle a retrouvé ses amies, dont Laurence Favalelli, qui est également son agent. Proches, les deux femmes se sont récemment offert une journée à la plage. Mais elles n’étaient pas seules. Non, Jade et Joy étaient également présentes ainsi que quelques amies de Laeticia Hallyday. Une journée que Laurence Favalelli a immortalisée sur les réseaux sociaux. On y découvre Laeticia Hallyday qui affiche enfin un petit sourire. Elle, qui avait été aperçue il y a quelques semaines encore en larmes dans les rues de Saint-Barth, semble retrouver peu à peu le sourire.

Son dernier hommage à Johnny

Aujourd’hui, Laeticia Hallyday a décidé de se consacrer pleinement à ses filles, ses priorités. Mais elle a démarré également un nouveau projet, un projet qui lui tient à coeur. En effet, entourée de l’équipe du rockeur, elle travaille actuellement sur le dernier album de Johnny Hallyday. Un album qu’il souhaitait finaliser… aujourd’hui Laeticia Hallyday prend la relève afin de rendre fier son défunt mari.

