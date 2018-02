Paris Hilton en sosie de Kim Kardashian : la ressemblance est frappante !

Décidément, entre Paris Hilton et Kim Kardashian, il existe beaucoup plus de points communs qu’on ne le croit ! En effet, les deux jeunes femmes sont devenues populaires grâce à leur sextape, et leur émission de télé-réalité respective.

De plus, la vie amoureuse des deux starlettes est également au beau fixe. Paris Hilton vient de se fiancer avec Chris Zylka et Kim Kardashian vient d’accueillir avec Kanye West, son troisième enfant. La seule chose encore qui pouvait les différencier était leur look et leur physique, mais aujourd’hui Paris Hilton vient de prouver qu’elles n’étaient pas si différentes que ça.

Paris Kardashian c’est vous ?

Tout part d’une idée de Kanye West, rappeur, et créateur de la marque de vêtements Yeezy. Pour la campagne de sa nouvelle collection le mari de Kim Kardashian a décidé de créer des clones de sa moitié. Pour se faire, il a demandé à la riche héritière Paris Hilton de se grimer exactement comme elle. Et le résultat est époustouflant ! La DJette est même allée jusqu’à lui piquer sa couleur de cheveux.

Et vous, que pensez-vous du nouveau sosie de Kim Kardashian ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net