Oups ! Les mésaventures d’Ed Sheeran… en plein concert !

C’est ce que l’on appelle avoir une envie pressante. Ou même des envies pressantes. Ed Sheeran a dû arrêter son concert à deux reprises à Cardiff, samedi 23 juin. Il devait vraiment aller aux toilettes.

Ed Sheeran est actuellement en pleine tournée européenne. Ainsi, le chanteur était ce week-end sur scène à Cardiff. 60.000 personnes étaient présentes dans le public.

Après avoir chanté Galway Girl, il a été forcé de sortir de scène pour aller aux toilettes. En revenant, il s’est presque excusé.

Mais, l’histoire ne s’arrête pas encore là. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau dû s’arrêter. En plein milieu de la chanson “Photograph” cette fois ! Direction les toilettes en courant.

Nos confrères de la BBC ont “enquêté” pour savoir ce qu’il s’était passé. Ed Sheeran aurait bu plusieurs bouteilles d’eau avant le début du concert. C’est cette soif qui aurait été la cause de ses envies pressantes.

Bonne nouvelle pour Ed Sheeran, les fans ne lui en veulent pas. Cela les a même fait plutôt rire si on en croit les vidéos postées sur Youtube et les messages sur Twitter.

When @edsheeran says ‘Cardiff, I’m going to do something I’ve never done before’

and you get all excited thinking it’s a new song or something and he follows on with

‘I’m really sorry, I need to pee, I’ll be quick’ 😂😂😂😂😂😂😂

— kel 🐝 (@justmeinnit) June 23, 2018