Oscar Pistorius : Son traitement de faveur en prison scandalise !

13 ans et 5 mois, c’est la durée de la peine d’emprisonnement dont a écopé Oscar Pistorius reconnu coupable du meurtre de sa petite amie de l’époque, le mannequin Reeva Steenkamp décédée en 2013.

L’ancien athlète devait rester 6 ans ferme derrière les barreaux avant que la Cour suprême de Bloemfontein ne double sa peine suite à l’appel émis par le parquet.

L’ancien champion paralympique serait cependant un prisonnier privilégié !

Oscar Pistorius : Des conditions de détention différentes des autres détenus

Avec une peine plus conséquente, le sud-africain de 31 ans ne devrait plus être pensionnaire de la prison d’Atteridgeville qui n’accueille que des criminels purgeant une peine inférieure à 6 ans. Et pourtant, d’après le Daily Mail, un transfert ne serait pas envisagé pour le moment. Oscar Pistorius a reçu le droit de rester dans cette prison étant donné qu’il représente un « faible danger » d’après les dires d’un porte-parole. Mais ce n’est pas tout.

Celui-ci bénéficierait également de nombreux avantages en raison de son handicap. Amputé des deux jambes, Oscar Pistorius aurait une salle de bain dans sa cellule et un potager. Malgré son traitement de faveur, ce dernier, après avoir monopolisé le téléphone public le 6 décembre dernier, s’est fait agresser par un codétenu.

Oscar Pistorius a toujours affirmé avoir tiré sur sa compagne à travers la porte de la salle de bain, pensant qu’il s’agissait d’un cambrioleur.

