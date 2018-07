Oprah Winfrey ne veut pas être candidate aux présidentielles

Oprah Winfrey candidate à la Maison Blanche ? Affrontant Donald Trump lors des életions en 2020 ? Beaucoup de fans de l’animatrice en rêvent. Mais, elle ne veut pas en entendre parler.

De ce côté-ci de l’Atlantique, on réalise à peine l’influence d’Oprah Winfrey et l’importance qu’elle a pour beaucoup d’Américains. Au point que nombre de ses fans rêvent de la voir candidate contre Donald Trump en 2020. Un sentiment renforcé par son puissant discours lors des Golden Globes.

Mais, pour elle, il n’en est pas question. Elle l’a déjà dit à plusieurs reprises. Pas suffisant pour faire retomber la passion. On trouve même un compte Twitter à son nom, prêt pour l’élection.

Dans Vogue, elle a donc de nouveau expliqué pourquoi elle n’était pas faite pour la politique.

Pour ceux qui veulent continuer à y croire, elle avait permis de garder un peu d’espoir en indiquant qui pourrait la convaincre.

J’ai demandé en prière : “Dieu, si tu penses que je dois me présenter, tu me le diras, et ça doit être clair pour que je ne le manque pas.” Et je n’ai pas eu de réponse.