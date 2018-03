Nikita Bellucci : victime de harcèlement, l’ancienne star du X est au plus mal

Nikita Bellucci a quitté le monde du cinéma pornographique en 2016. Et si la jeune femme de 28 ans essaie depuis de retrouver une vie normale, son passé d’actrice lui vaut d’être harcelée sans cesse. Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les personnes qui n’hésitent pas à l’insulter sans réserve. La jeune femme s’est confiée sur son dur quotidien à nos confrères du site Konbini.

En effet, même si elle ne tourne plus de film pornographique depuis deux ans, la jeune femme est encore victime de menaces par rapport à son ancien métier.

On va dire qu’il ne manque plus que le bûcher. On est complètement exclue de la société.

Et le plus compliqué, c’est qu’elle ne ressent aucun soutien de la société pour l’aider dans ce combat.

Elle regrette que les associations féministes ne s’intéressent pas plus à celles qui viennent de son ancien domaine.

Nous aussi on a besoin de vous. On a besoin de votre aide, on a besoin d’être soutenues. Que ce soient les actrices, les prostituées, tout ce qui est travailleuses du sexe, on a besoin de soutien et on n’en a pas. Et on doit se battre seules.