Nick Jonas en couple avec… Demi Moore ?

Dans le milieu des people, une autre star s’est fait remarquer pour ses préférences amoureuses. Le chanteur Nick Jonas, âgé de 25 ans, a connu des relations avec ce que l’on appelle plus communément des « cougars ». Il aurait déjà vécu une histoire avec Kate Hudson (38 ans) et Delta Goodrem (33 ans).

D’après les dernières rumeurs, les deux artistes ayant 30 ans d’écart, se verraient en cachette.

Une source a révélé au site Radar Online :

Rumer (la fille de Demi Moore et de Bruce Willis, ndlr) sait que Demi est attirée par les hommes plus jeunes qu’elle, et elle s’est doutée que depuis que Nick est célibataire et a essayé avec des femmes plus âgées, il serait partant pour une relation amoureuse.