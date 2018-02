Nathalie Baye, dans la tristesse ou la joie, soutient sa fille Laura Smet

Alors tout le monde se serre les coudes pour honorer la présence et l’amour de ceux qui restent. On sait que David Hallyday prépare un duo avec sa sœur Laura Smet dont il est très proche. Et même s’ils n’ont pas passé leur enfance ensemble, les deux ont toujours été là l’un pour l’autre dans le bonheur comme pour faire face aux obstacles de la vie. Le chanteur confiait à ce propos, à Michel Drucker, le bonheur qu’il ressentait de passer du temps en famille :

On passe Noël et Nouvel an les trois familles réunies. On est 75 et c’est formi­­dable ! La famille c’est la stabi­­lité dans notre métier de dingue donc c’est très impor­­tant.

Nathalie Baye, fan de sa fille

Si Laura Smet peut compter sur le soutien de son frère, il en est de même pour la bienveillance de sa mère. L’actrice n’oublie jamais de vanter son admiration pour la carrière et le talent de sa fille. Elle n’a pas hésité à commenter une photo Instagram de Laura Smet.

Ma Laura, quelle actrice tu es… Aussi puis­sante que fragi­le… Tu peux tout jouer. En plus, une parte­naire de rêve ! Bravo !

De jolis mots d’amour qui font oublier pendant quelques secondes que la vie peut aussi être dramatique.

