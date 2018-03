Quand Nathalie Baye se reposait sur Laeticia Hallyday pour aider Laura Smet

Après la révélation des SMS échangés entre Laeticia Hallyday et David et Laura, les deux aînés de Johnny, Le Point a eu accès à la correspondance entre Nathalie Baye et la jeune veuve du rockeur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-femme de l’idole des jeunes a souvent compté sur elle. Pourtant, ce 5 mars, pour défendre sa fille Laura Smet, la première a publié un communiqué à charge contre la dernière épouse de Johnny Hallyday, seule héritière de son patrimoine.

Nathalie Baye et Laeticia Hallyday « communiquent régulièrement, avec chaleur »

Le Point rappelle que les relations entre Nathalie Baye et sa propre fille ont été « de longue date, tumultueuses, et parfois exécrables ». Et de préciser :

L’une et l’autre se sont même raccrochées à Læticia, notamment lorsque Johnny avait décidé de ne plus parler à Laura, qu’il accusait de dilapider ses dons d’argent.

Parmi les SMS et mails consultés par nos confrères, de nombreux d’entre eux s’échangent entre Nathalie Baye et Laeticia Hallyday. Et pour cause : il y a six ans, lorsque Laura Smet connaît des heures sombres sur le plan personnel, « c’est auprès de Laeticia que Nathalie Baye cherche du réconfort », rapporte Le Point. Et la situation de la jeune femme est au cœur de leurs préoccupations.

Les deux femmes communiquent régulièrement, avec chaleur, pour trouver le meilleur moyen d’aider Laura.

Poursuit le journal.

Laeticia Hallyday utile pour apaiser les tensions entre Johnny et Laura ?

Mais la principale intéressée ne l’entend pas de cette oreille : en apprenant ces échanges, elle décide de ne plus parler à sa mère.

Mais c’est encore et toujours vers Laeticia, (« la patronne » comme elle l’appelle d’ailleurs) que se tourne Nathalie Baye pour gérer les difficultés que rencontre Laura. L’actrice cherche par exemple à virer Carl, « le garde du corps » employé pour « surveiller » la sœur de David, Jade et Joy (qui multipliait alors les faux pas). La maman inquiète qu’elle est, contacte donc la femme de son ex-mari pour l’y aider.

C’est également sur elle qu’elle compte pour combler le découvert bancaire de Laura : Laeticia pouvait alors en toucher deux mots à Johnny qui, durant un temps, avait pourtant décidé de couper les vivres.

