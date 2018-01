Une Marche des Femmes a eu lieu ce week-end à Los Angeles. Plusieurs actrices étaient présentes dont Natalie Portman qui a prononcé un discours poignant évoquant ses débuts d’actrice.

C’est Léon, le film de Luc Besson que tout a commencé. Natalie Portman n’avait que 12 ans lorsqu’elle a reçu sa première lettre d’un fan. Une lettre qui l’aura marquée puisque le fan en question était homme qui décrivait son fantasme de la violer, raconte-t-elle.

Aujourd’hui âgée de 36 ans, l’actrice s’en souvient comme si c’était hier et raconte :

Des articles choquants pour elle qui découvre à l’âge de 13 ans sa sexualité, le succès et la sexualisation des filles dans le monde d’Hollywood.

J’ai compris très vite, à 13 ans à peine, que si je m’exprimais d’une manière sexuelle, je ne me sentirais pas en sécurité. Et que les hommes s’octroieraient le droit de faire des commentaires sur mon corps, d’en parler comme d’un objet, même si ça me mettait mal à l’aise.