Nadine Trintignant trouve le retour sur scène de Bertrand Cantat « honteux »

Nadine Trintignant pleure depuis 15 ans la mort de sa fille Marie. Ce 1er aout 2003, l’actrice alors âgée de 41 ans succombait aux blessures que lui avait infligées Bertrand Cantat. L’ancien chanteur du groupe Noir Désir fut jugé pour meurtre et a passé quatre années en prison. Et son retour pour une tournée en France n’est pas du goût de tout le monde.

En effet, alors qu’elle s’est toujours faite discrète sur le sujet, Nadine Trintignant a livré son point de vu au micro de Léa Salamé dans l’émission Stupéfiant diffusée ce lundi 12 mars, à 23h sur France 2.

La mère de Marie Trintignant ne comprend même pas comment des personnes peuvent payer pour aller écouter le chanteur. Même si des festivals refusent de le programmer.

Je me demande ce que les gens qui y vont pensent. Que font-ils du sang ? Des coups ? Des larmes ? Qu’en font-ils ? Je m’étonne ! Je peux m’éton­ner, me poser des ques­tions, mais je n’ai pas à juger. Par contre, j’ap­pré­cie énor­mé­ment les MAIRES [et non pas les mères] qui ont refusé qu’un meur­trier vienne dans leur ville.