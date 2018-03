Nabilla mariée à son chéri Thomas ? La starlette fait une surprenante annonce !

Nabilla Benattia rêve de mariage.

J’aimerais me marier. Mais Thomas ne m’a pas demandé. J’ai un côté ‘tradi’ : pour moi, c’est au garçon de faire sa demande. Du coup, j’attends.

Confiait-elle à nos confrères de Télé Loisirs à l’été 2017, espérant peut être qu’il entende son appel et satisfasse ses désirs.

Et si la bimbo (récemment victime d’un accident de soutien-gorge) se disait prête à dire « oui » à son homme s’il se décidait à lui demander sa main, les choses ont évolué.

Nabilla a envie de se marier, Thomas aussi : Elle va donc « tout faire pour que ça se passe cette année »

Aujourd’hui, Nabilla semble en effet plutôt impatiente. Et Thomas Vergara, de son côté, ne réagit pas. La starlette n’en peut donc plus d’attendre un signe de la part de son homme. Du coup, il semblerait qu’elle soit déterminée à faire le premier pas pour que son union avec son amoureux se réalise enfin. Et le mariage pourrait même être prévu pour 2018 !

Interrogée par Magali Berdah, fondatrice de l’agence Shauna Events qui représente de nombreuses personnalités de la télé-réalité, la brunette a clamé sur Snapchat :

Il en a envie et j’en ai envie. Je vais tout faire pour que ça se passe cette année, quitte à lui demander. En 2018, il n’y a plus de ‘tu me demande, je te demande’.

Une évolution des mentalités qui arrange bien l’ex-candidate des Anges.

Après, je ne sais pas si on va se marier en mode immense truc ou en petit comité. Faut voir. Peut-être qu’on l’organisera en dernière minute, j’aime bien !

A finalement confié la jeune femme de 26 ans qui a récemment fait fondre la Toile avec son mini bikini léopard !

Affaire à suivre…

