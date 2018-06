Nabilla bientôt reçue à l’Elysée par Emmanuel Macron ?

La nouvelle en a surpris plus d’un… Si son sommet avec Kim Jong-un a été annulé, Donald Trump a en revanche bel et bien rencontré Kim Kardashian ! En effet, la célèbre star de télé-réalité s’est rendue mercredi 30 mai à la Maison Blanche. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, la jeune femme n’a pas été invitée par le président américain afin de parler de son émission de télé ou encore de sa célèbre famille… mais de politique !

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Oui, la bimbo s’est entretenue avec Donald Trump afin d’évoquer une réforme du système carcéral mais également de militer pour la libération d’Alice Marie Johnson. Cette femme de 63 ans a été emprisonnée à vie pour possession de cocaïne et blanchiment d’argent.

Non mais allô quoi !

Autant dire que cette rencontre a été très commentée sur les réseaux sociaux, où elle fait l’objet de nombreuses critiques et moqueries. Ainsi, un internaute s’est exclamé sur Twitter :

Trump a vraiment eu une réunion avec KIM KARDASHIAN Les gars. Pour parler des réformes pénitentiaires. C’est littéralement comme si Macron avait un meeting avec Nabilla pour parler du chômage.

Un message que Nabilla n’a pas manqué de retweeter. Elle l’a d’ailleurs accompagné de 4 smileys interrogatifs.

La fiancée Thomas Vergara serait-elle favorable à une rencontre avec Emmanuel Macron à l’Elysée ? En tout cas, le message est passé ! Reste à savoir ce qu’en pense le président de la République…

écrit par Eliane Costa