Nabilla Benattia lance son propre shampoing !

Le succès de Nabilla Benattia n’a tenu qu’à une seule phrase : « Allô ! Non mais allô, quoi ! T’es une fille et t’as pas de shampoing ? ». Son intonation, sa surprise disproportionnée par rapport au fait que deux filles de la villa des Anges 5 n’avaient pas pris de shampoing. Scandalisée, Nabilla Benattia s’est confiée face caméra, ce qui a donné lieu à une séquence culte.

Si sa participation à l’émission de télé-réalité date de 2011, la jeune femme n’a jamais eu l’occasion de développer son propre shampoing… jusqu’à aujourd’hui.

Nabilla Benattia, devenue influenceuse, a collaboré avec le salon de coiffure parisien Myriam K. C’est grâce à ce salon chic situé aux Champs-Élysées, qu’elle a pu développer son propre shampoing vendu à 17€90, ainsi que son après-shampoing à 29€. Elle a annoncé le lancement de sa gamme de shampoing le 12 juillet dernier sur les réseaux sociaux.

Je pense que vous l’avez déjà découvert en Instastory, donc ça y est j’ai enfin ma gamme de shampooing et de soin pour les cheveux en collaboration avec Myriam K. qui est une grande coiffeuse Parisienne et qui a déjà une gamme de produits très fournis que j’utilise depuis des années ! C’est une personne incroyable. […] Ça fait bientôt neuf mois qu’on travaille dessus !

Très girly, c’est dans une bouteille rose que se dévoilent les produits de la belle fabriqués en France.

Elle en a dit plus sur le contenu même du produit :

J’ai eu de gros soucis avec mes cheveux, ils sont très fins, ils étaient très cassants, là ils sont réparés, on a essayé de développer cette gamme pour les cheveux abimés et fourchus. […] Ça fait des années que je voulais faire ça. Vous savez que pour moi le shampooing c’est quelque chose d’essentiel! J’attendais la bonne personne et le bon moment pour le faire ! […] Je suis super fière !