Nabilla Benattia enceinte ? Elle sort enfin de son silence

L’été est là et Nabilla Benattia partage à nouveau de nombreux clichés sexy. Celle qui s’est fait particulièrement remarquer dans Les Anges de la télé-réalité, en 2012, fourmille de projets. Elle a ainsi lancé sa propre gamme de shampooings et de soins pour les cheveux, en collaboration avec un grand salon parisien. Les vacances au soleil sont donc amplement méritées !

Côté vie privée aussi, la belle brune va de l’avant : elle devrait ainsi dire « oui » à son chéri, Thomas Vergara. Et quant est-il du bébé ? Elle a accepté de se confier sur Snapchat…

Face à une recrudescence de commentaires la questionnant sur le sujet de la maternité, Nabilla Benattia a poussé un coup de gueule sur le réseau social au fantôme jaune.

Il y a un phénomène sur Instagram en ce moment qui rend malade ! Sous mes photos Instagram, il y a des robots chelous qui mettent des commentaires avec un thème et il y a 100 commentaires sur le thème ! (…) Genre là je viens de voir il y a 150 commentaires où on me demande si je suis enceinte !