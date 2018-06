Mouss Diouf : Sa femme peine à faire le deuil

Six ans après la mort de son époux, Sandrine Diouf avoue avoir du mal à tourner la page et à faire le deuil.

Je ne me suis pas remise

Dans une interview accordée à Télé Star, Sandrine Diouf, l’épouse de Mouss Diouf, s’est confiée sur sa difficulté à faire le deuil. Elle a admis :

Je ne me suis pas remise. Pour moi, Mouss est là en permanence. Je n’arrive pas à tourner la page et à refaire ma vie. Mon travail m’a beaucoup aidée à ne pas sombrer. Aujourd’hui, je suis bien chez moi avec mes enfants.

Pas de place pour une nouvelle vie de famille

D’ailleurs, pour le moment, Sandrine n’envisage toujours pas de fonder une nouvelle vie de famille.

Je crois qu’il n’y a pas de place pour une nouvelle vie de famille, et peut-être qu’il n’y en aura jamais. Mais, ce n’est pas grave, je ne suis pas malheureuse. Je n’ai pas peur de la solitude.

Quant à son fils Isaac, qu’elle a eu avec l’acteur, celui-ci suit actuellement les traces de son père. L’adolescent de 13 ans apparaîtra prochainement dans un téléfilm produit par France 3, Ronde de nuit.

Mouss Diouf nous a quittés le 7 juillet 2012, en laissant derrière lui sa femme, Sandrine, et trois enfants, Isaac (12 ans), Tessa (28 ans) et Selena (21 ans). L’acteur, surtout connu pour son rôle dans la série française Julie Lescaut est mort à la suite de deux AVC consécutifs. Il était resté plusieurs mois dans le coma et n’avait jamais retrouvé la possession de ses moyens. Il est décédé à Marseille à l’âge de 47 ans.

écrit par Alberto