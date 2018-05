Mort de Pierre Bellemare : Son fils évoque les derniers instants du célèbre conteur

C’est à l’âge de 88 ans à l’hôpital Foch à Paris que Pierre Bellemare a terminé le récit de sa vie. La nuit du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018 a marqué le point final de son existence riche en histoires extraordinaires. Conteur légendaire à la télévision comme à la radio; Pierre Bellemare était incontournable, aussi bien pour l’ancienne que la nouvelle génération. En 2011, il était alors passé à côté de la mort après un accident vasculaire cérébral. Sept ans plus tard, le destin a voulu que son chemin s’arrête là.

Le Figaro avait dévoilé que le présentateur des Enquêtes Impossibles était affaibli depuis plusieurs semaines. Interrogé par nos confrères, son fils Pierre Dhostel a bien voulu revenir sur les raisons de la disparition de son père.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs; Pierre Bellemare avait alors avoué regretter le fait de ne plus être contacté pour travailler. Ces propos ont été confirmés par Pierre Dhostel qui a bien voulu revenir sur les derniers instants de son père.

C’est depuis l’été dernier que la santé de mon père a commencé à décliner. Chaque été, quand je venais le voir dans sa maison du Périgord, il parlait de ses projets, avait toujours quelque chose sur le feu. Et là, en août dernier, cet appétit avait disparu. Il y avait une sorte de vide. Le fait que plus personne ne pense à lui pour participer à une émission de télévision ou de radio le peinait beaucoup. Le déprimait, même. Et puis, ces derniers temps, il était très affaibli. Il ne s’alimentait plus. Il est mort de fatigue, paisiblement, sans souffrir.

Pierre Dhostel s’est également exprimé ce dimanche sur Europe 1.

Cet été ça a été un peu plus difficile. Quand on est allé le voir dans on Périgord qu’il aimait tant, il était déjà très fatigué et on sentait que là, il partait un petit peu.