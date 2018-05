Mort de Pierre Bellemare : Les stars du PAF lui rendent hommage

Pierre Bellemare a incontestablement marqué les esprits. De la plus ancienne à la plus jeune génération, celui qui; presque toute sa vie, a passé son temps avec un micro devant la bouche, un stylo dans les mains ou bien une caméra braquée sur le visage; était un monstre de l’audiovisuel français.

Avec une telle carrière et une sympathie légendaire, Pierre Bellemare a, bien malgré lui, brisé le cœur de plusieurs stars du PAF en nous quittant le samedi 26 mai 2018.

Nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage.

Sur les réseaux sociaux, les professionnels de l’audiovisuel français ont exprimé leur tristesse face à la nouvelle du décès de Pierre Bellemare à l’âge de 88 ans.

Sur Europe 1, son fils Pierre Dhostel, célèbre présentateur de l’émission M6 Boutique, a rendu hommage à son père.

Il avait toujours 3, 4 projets d’avance. Chaque été, quand on allait passer ces moments dans sa maison des Fonzades où il avait souhaité finir sa vie; jusqu’à la dernière minute, il avait toujours en préparation sa rentrée de septembre. Il me disait : « Je vais aller de nouveau raconter des histoires sur telle ou telle radio ». Et puis souvent, il nous disait : « Écoutez les petits amis, je suis obligé de partir parce que je suis obligé de monter à Paris pour préparer tout ça ».