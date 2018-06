Mort de Johnny Hallyday : Sylvie Vartan tacle “les proches” du défunt chanteur

Le 15 juin dernier, les fans de Johnny Hallyday se donnaient rendez-vous à la Madeleine afin de rendre hommage à leur idole qui aurait eu 75 ans ce jour-la. A la télévision, les documentaires consacrés au défunt chanteur se sont enchaînés. L’occasion pour les proches de Johnny Hallyday de prendre la parole. Des proches qui, pour Sylvie Vartan, ne l’étaient pas vraiment.

Alors que France 2 diffusait, mardi 26 juin, le concert de la chanteuse au Grand Rex, qui s’est déroulé en mars dernier, celle-ci a accepté de répondre aux questions de Jean-Marc Morandini pour CNews. Fidèle à elle-même, la maman de David Hallyday n’a pas mâché ses mots. Ainsi, elle n’a pas manqué de tacler “l’entourage” du rockeur.

Interrogée sur les différents témoignages des “proches” du défunt chanteur dans les médias, Sylvie Vartan a déclaré :

C’est leur moment de gloire de dire qu’ils ont grandi auprès de Johnny, qu’ils étaient très proches… Ça me fait sourire… Il y a des gens qui sont sincères, mais la majorité a peut-être vécu des expériences avec lui et en a déduit des choses, mais il faut vivre de manière plus intime pour pouvoir se donner la permission de juge.

Sylvie Vartan est également revenue sur la bataille judiciaire qui oppose Laeticia Hallyday à David Hallyday et Laura Smet. Une bataille qui fait couler beaucoup d’encre, ce que semble regretter la chanteuse qui poursuit :

Il faut laisser faire les choses, laisser faire les éléments et la justice. On ne peut pas continuer sans cesse d’alimenter des ragots. Ça m’attriste depuis très longtemps ce qu’on peut écrire et la façon que l’on a de rapporter les choses, mais j’en ai pris mon parti. Ma vie a été tellement exposée, si vous voulez j’ai ma vie cachée, la vraie. […] Je me repose plus en tournée que quand je suis à Paris.