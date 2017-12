Mort de Johnny Hallyday : Ses proches donnent des nouvelles de Laeticia

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy ne sont toujours pas reparties de Saint-Barthélémy. L’épouse de Johnny Hallyday vit encore très mal la disparition du chanteur mais ses amis et proches sont à ses côtés pour la soutenir.

Johnny Hallyday nous a quittés dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, des suite d’un cancer des poumons. Sa disparition, annoncée par sa femme Laeticia Hallyday dans un très touchant message, a bouleversé de nombreux fans et amis du chanteur. Ils ont été nombreux à lui rendre hommage lors de la cérémonie religieuse qui se tenait en l’église Sainte-Madeleine à Paris.

La femme du plus célèbre rockeur français a su rester digne pendant l’hommage populaire. Mais c’est lors de la mise en terre que Laeticia a laissé éclater sa souffrance en poussant un cri de douleur.

Un premier Noël sans Johnny Hallyday

À Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday et ses filles ont dû fêter leur premier Noël sans le rockeur. Cependant, elles ont été bien entourées et ont pu compter sur la présence des amis de la famille. Notamment Jean-Claude Darmon, grand ami de Johnny et parrain des fillettes, et la communicante Hoda Roche. Marie Poniatowski et Pierre Rambaldi ainsi que leur fille Tess, qui est la grande copine de Jade, étaient également présents. Un proche a déclaré au Parisien :

Nous sommes rentrés de St-Barth comme si nous avions survécu à un tsunami. En perdant Johnny, nous avons perdu le centre de notre vie. Nous nous appelons tous les jours, soudés à jamais autour de Lætitia et ses filles, qui nous impressionnent toutes les trois par leur force et leur cœur.

Jade déjà a repris l’école. La famille devrait retourner vivre dans sa villa de Los Angeles au mois de janvier. Une amie de la maman livre quelque détails :

À chaque jour suffit sa peine. Laeticia prendra sa décision en temps utile, en fonction de la scolarité de ses filles. Au moins jusque fin janvier. Ensuite, elle reviendra vivre à Los Angeles, vendra Marnes-la-Coquette et prendra probablement un pied-à-terre à Paris. C’est ce que Johnny voulait. Et elle fera tout ce qu’il voulait.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net