Mort de Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday et Sylvie Vartan en froid

Effondrée lors des funérailles de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a pu compter sur le soutien de David Hallyday et de Laura Smet. Si elle a su réunir les deux aînés de son défunt mari à ses côtés, il n’en est pas de même en ce qui concerne la première épouse de celui-ci, Sylvie Vartan. Selon les informations du magazine Closer, les deux femmes seraient en froid.

En cause notamment, les propos de Sylvie Vartan peu avant les funérailles de Johnny Hallyday à Saint-Barth. Cette dernière regrettait qu’il soit enterré “si loin de ceux qui l’aiment tant”… Une attaque qui a blessé Laeticia Hallyday, comme l’a révélé le magazine Paris Match :

Les mots de Sylvie Vartan ont ébranlé une partie du clan qui, néan­moins, comprend la douleur de la première épouse du chan­teur. Mais ils auraient aimé un peu de temps avant de subir ce qu’il consi­dère comme une attaque.

Des hommages à répétition

Mais cette attaque ne serait pas la seule source de tensions entre les deux femmes. Non, toujours selon nos confrères de Closer, c’est l’attitude de Sylvie Vartan qui agacerait Laeticia Hallyday. Alors que cette-dernière se fait discrète afin de protéger au maximum ses filles, la chanteuse multiplie les hommages sur les réseaux sociaux. Une prise de parole qui énerverait la veuve de Johnny Hallyday. D’autant plus que, comme le rappelle l’hebdomadaire, les deux ex étaient en froid ces dernières années…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net