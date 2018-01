Mort de Johnny Hallyday : Pourquoi Laeticia Hallyday a décidé de retirer Jade et Joy de l’école

C’est à Saint-Barth, loin de l’agitation médiatique parisienne, que Laeticia Hallyday a décidé de se reconstruire. Après ses adieux déchirants à Johnny Hallyday, elle s’offre un nouveau départ, aux côtés de ses filles, Jade et Joy. Très soucieuse de leur éducation, elle souhaitait leur redonner une vie normale.

Ainsi, quelques jours après les funérailles de Johnny Hallyday, les fillettes reprenaient le chemin de l’école. Mais selon les informations du magazine Closer, elles n’y seront finalement pas resté longtemps. En effet, l’hebdomadaire rapporte dans son dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce vendredi 5 janvier, que Laeticia Hallyday aurait préféré les retirer de l’école.

Pourquoi une telle décision ? Nos confrères expliquent :

Jade et Joy étaient devenues des objets de curiosité pour les autres élèves de l’école qui les regardaient avec beaucoup d’insistance.

Loin des regards indiscrets, Jade et Joy se ressourcent auprès de leurs amis. Ainsi, toujours selon les informations de Closer, elles ont profité de quelques jours de vacances avec les enfants de Sébastien Farran, le manager de Johnny Hallyday, mais aussi avec le fils de Yarol Poupaud et Caroline de Maigret.

Laeticia, Jade et Joy bientôt de retour à Los Angeles

Bien évidemment, Laeticia Hallyday n’est jamais bien loin de ses filles. Plus proche que jamais de ses deux fillettes, elle veille au grain sur elles. D’ailleurs, elle envisagerait de rentrer très bientôt à Los Angeles, où Jade et Joy reprendront leurs études au très prestigieux lycée français.

