Mort de Johnny Hallyday : Emma Smet poste un touchant message

Très affectée par la mort de son grand-père, Emma Smet, la benjamine de David Hallyday et d’Estelle Lefébure, a posté un touchant message sur Instagram, ce mardi 2 janvier. Alors qu’elle présente ses voeux pour 2018, la demoiselle évoque les épreuves de 2017, dont la disparition de celui qui restera à jamais l’idole des jeunes.

Ainsi, Emma Smet écrit :

Bonne année. L’année dernière a été pleine de hauts et de bas. Par conséquent, je voudrais remercier tous ceux, amis et famille, qui m’ont aidée à traverser tout cela. J’ai grandi, j’ai appris de mes erreurs, j’ai retrouvé le sourire après les épreuves, et je suis reconnaissante d’en être là aujourd’hui.